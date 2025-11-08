Harga Big Cheungus Hari Ini

Harga live Big Cheungus ($CHEUNGUS) hari ini adalah $ 0.0000142, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $CHEUNGUS ke USD saat ini adalah $ 0.0000142 per $CHEUNGUS.

Big Cheungus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,187.01, dengan suplai yang beredar 999.13M $CHEUNGUS. Selama 24 jam terakhir, $CHEUNGUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01409695, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001366.

Dalam kinerja jangka pendek, $CHEUNGUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Kapitalisasi Pasar $ 14.19K$ 14.19K $ 14.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.19K$ 14.19K $ 14.19K Suplai Peredaran 999.13M 999.13M 999.13M Total Suplai 999,130,722.951347 999,130,722.951347 999,130,722.951347

Kapitalisasi Pasar Big Cheungus saat ini adalah $ 14.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $CHEUNGUS adalah 999.13M, dan total suplainya sebesar 999130722.951347. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.19K.