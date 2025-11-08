Harga live Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) hari ini adalah $ 0.00001547, dengan perubahan 4.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIGFOOT ke USD saat ini adalah $ 0.00001547 per BIGFOOT.

Bigfoot Vlogs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,299.67, dengan suplai yang beredar 989.07M BIGFOOT. Selama 24 jam terakhir, BIGFOOT diperdagangkan antara $ 0.0000151 (low) dan $ 0.00001619 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089648, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000151.

Dalam kinerja jangka pendek, BIGFOOT bergerak +2.42% dalam satu jam terakhir dan -21.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Suplai Peredaran 989.07M 989.07M 989.07M Total Suplai 989,070,300.770784 989,070,300.770784 989,070,300.770784

Kapitalisasi Pasar Bigfoot Vlogs saat ini adalah $ 15.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIGFOOT adalah 989.07M, dan total suplainya sebesar 989070300.770784. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.30K.