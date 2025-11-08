Harga BigStrategy Inc Hari Ini

Harga live BigStrategy Inc (BSTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSTR ke USD saat ini adalah -- per BSTR.

BigStrategy Inc saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,957, dengan suplai yang beredar 1.00B BSTR. Selama 24 jam terakhir, BSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00318028, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BSTR bergerak -0.75% dalam satu jam terakhir dan -5.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BigStrategy Inc (BSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 36.96K$ 36.96K $ 36.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.96K$ 36.96K $ 36.96K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

