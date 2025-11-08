Harga BillionHappiness Hari Ini

Harga live BillionHappiness (BHC) hari ini adalah $ 0.504472, dengan perubahan 2.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BHC ke USD saat ini adalah $ 0.504472 per BHC.

BillionHappiness saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,224, dengan suplai yang beredar 50.00K BHC. Selama 24 jam terakhir, BHC diperdagangkan antara $ 0.484036 (low) dan $ 0.503733 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 436.97, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0.

Dalam kinerja jangka pendek, BHC bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -12.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BillionHappiness (BHC)

Kapitalisasi Pasar BillionHappiness saat ini adalah $ 25.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BHC adalah 50.00K, dan total suplainya sebesar 50000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.22K.