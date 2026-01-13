Berapa harga perdagangan saat ini dari binancedog?

binancedog (BINANCEDOG) saat ini dihargai Rp1.683311275428870000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.78% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga binancedog hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap BINANCEDOG?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi binancedog dalam pasar kripto global?

Saat ini, binancedog menduduki peringkat pasar #7077 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1684810321.8918795000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang BINANCEDOG?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru binancedog?

Rentang harga antara Rp1.664783734874820000 dan Rp1.700154494114370000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi binancedog dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed lainnya, BINANCEDOG terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.