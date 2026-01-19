Berapa harga real-time BiorLabs hari ini?

Harga live BiorLabs berada pada Rp11.22894611936100000, bergerak -2.41% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BYB?

BYB telah diperdagangkan antara Rp11.15424197136200000 dan Rp11.74798783543550000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan BiorLabs hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BYB saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BYB menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk BiorLabs?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp10622946746.848750000, BiorLabs berada di peringkat #4379, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BYB baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan BiorLabs dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp24.28543964214550000, sementara ATL-nya adalah Rp2.23402585577100000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BYB?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (945570395.1946075 token), kinerja kategori dalam Decentralized Finance (DeFi),Wallets,Ethereum Ecosystem,Dex Aggregator, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.