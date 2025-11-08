Harga BIRDFLU Hari Ini

Harga live BIRDFLU ($BIRDFLU) hari ini adalah --, dengan perubahan 31.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BIRDFLU ke USD saat ini adalah -- per $BIRDFLU.

BIRDFLU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,662, dengan suplai yang beredar 999.76M $BIRDFLU. Selama 24 jam terakhir, $BIRDFLU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0029822, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $BIRDFLU bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -3.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BIRDFLU ($BIRDFLU)

Kapitalisasi Pasar $ 33.66K$ 33.66K $ 33.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.66K$ 33.66K $ 33.66K Suplai Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Total Suplai 999,761,025.8530966 999,761,025.8530966 999,761,025.8530966

