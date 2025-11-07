BursaDEX+
Harga live Bitcat hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BITCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BITCAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BITCAT

Info Harga BITCAT

Penjelasan BITCAT

Situs Web Resmi BITCAT

Tokenomi BITCAT

Prakiraan Harga BITCAT

Harga Bitcat (BITCAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BITCAT ke USD:

$0.00014479
-2.70%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Bitcat (BITCAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:55:19 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcat (BITCAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.03754624
$ 0
+2.26%

-2.77%

-15.97%

-15.97%

Harga aktual Bitcat (BITCAT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BITCAT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBITCAT adalah $ 0.03754624, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BITCAT telah berubah sebesar +2.26% selama 1 jam terakhir, -2.77% selama 24 jam, dan -15.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcat (BITCAT)

$ 141.98K
--
$ 141.98K
999.37M
999,371,827.980761
Kapitalisasi Pasar Bitcat saat ini adalah $ 141.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BITCAT adalah 999.37M, dan total suplainya sebesar 999371827.980761. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.98K.

Riwayat Harga Bitcat (BITCAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bitcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bitcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bitcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bitcat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.77%
30 Days$ 0-47.84%
60 Hari$ 0-57.16%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Bitcat (BITCAT)

BITCAT: The Prosperous Cat Blesses Bitcoin. Born alongside Bitcoin, BITCAT is the mystical feline guardian of the blockchain. With its 9 lives, it symbolizes Bitcoin's strength, precision, and infinite potential. BITCAT safeguards your wealth, ensuring luck and prosperity flow with every transaction. Legend says it watches over block number nine, blessing the network with abundance and security. Join the BITCAT community and let this charming cat guide your journey to financial freedom. Embrace BITCAT, the mascot of Bitcoin!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bitcat (BITCAT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bitcat (USD)

Berapa nilai Bitcat (BITCAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcat (BITCAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcat.

Cek prediksi harga Bitcat sekarang!

BITCAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bitcat (BITCAT)

Memahami tokenomi Bitcat (BITCAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BITCAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bitcat (BITCAT)

Berapa nilai Bitcat (BITCAT) hari ini?
Harga live BITCAT dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BITCAT ke USD saat ini?
Harga BITCAT ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcat?
Kapitalisasi pasar BITCAT adalah $ 141.98K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BITCAT?
Suplai beredar BITCAT adalah 999.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BITCAT?
BITCAT mencapai harga ATH sebesar 0.03754624 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BITCAT?
BITCAT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BITCAT?
Volume perdagangan 24 jam live BITCAT adalah -- USD.
Akankah harga BITCAT naik lebih tinggi tahun ini?
BITCAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BITCAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bitcat (BITCAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

