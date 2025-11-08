Harga Bitcoin Printer Hari Ini

Harga live Bitcoin Printer (BRRR) hari ini adalah $ 0.00000807, dengan perubahan 4.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRRR ke USD saat ini adalah $ 0.00000807 per BRRR.

Bitcoin Printer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,813.76, dengan suplai yang beredar 968.36M BRRR. Selama 24 jam terakhir, BRRR diperdagangkan antara $ 0.00000755 (low) dan $ 0.00000815 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00064039, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000755.

Dalam kinerja jangka pendek, BRRR bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -16.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bitcoin Printer (BRRR)

Kapitalisasi Pasar $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Suplai Peredaran 968.36M 968.36M 968.36M Total Suplai 968,357,031.0887843 968,357,031.0887843 968,357,031.0887843

