Harga BLAKE Hari Ini

Harga live BLAKE (BLAKE) hari ini adalah $ 0.00002535, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLAKE ke USD saat ini adalah $ 0.00002535 per BLAKE.

BLAKE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,346, dengan suplai yang beredar 1.00B BLAKE. Selama 24 jam terakhir, BLAKE diperdagangkan antara $ 0.00002535 (low) dan $ 0.00002535 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00191219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001097.

Dalam kinerja jangka pendek, BLAKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BLAKE (BLAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

