Harga Blaze Hari Ini

Harga live Blaze (BLAZE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLAZE ke USD saat ini adalah -- per BLAZE.

Blaze saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,423, dengan suplai yang beredar 100.00B BLAZE. Selama 24 jam terakhir, BLAZE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021934, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLAZE bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -14.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blaze (BLAZE)

Kapitalisasi Pasar $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Blaze saat ini adalah $ 68.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLAZE adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.42K.