Harga live BloodLoop hari ini adalah 0.00066319 USD. Kapitalisasi pasar $BLS adalah 31,089 USD. Lacak informasi harga aktual $BLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang $BLS

Info Harga $BLS

Penjelasan $BLS

Whitepaper $BLS

Situs Web Resmi $BLS

Tokenomi $BLS

Prakiraan Harga $BLS

Logo BloodLoop

Harga BloodLoop ($BLS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $BLS ke USD:

$0.00064463
$0.00064463
-12.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live BloodLoop ($BLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:15:25 (UTC+8)

Harga BloodLoop Hari Ini

Harga live BloodLoop ($BLS) hari ini adalah $ 0.00066319, dengan perubahan 10.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BLS ke USD saat ini adalah $ 0.00066319 per $BLS.

BloodLoop saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,089, dengan suplai yang beredar 48.59M $BLS. Selama 24 jam terakhir, $BLS diperdagangkan antara $ 0.0006046 (low) dan $ 0.00075397 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.50078, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00052322.

Dalam kinerja jangka pendek, $BLS bergerak +5.76% dalam satu jam terakhir dan -33.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BloodLoop ($BLS)

$ 31.09K
$ 31.09K

--
--

$ 223.94K
$ 223.94K

48.59M
48.59M

350,000,000.0
350,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BloodLoop saat ini adalah $ 31.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BLS adalah 48.59M, dan total suplainya sebesar 350000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 223.94K.

Riwayat Harga BloodLoop USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006046
$ 0.0006046
Low 24 Jam
$ 0.00075397
$ 0.00075397
High 24 Jam

$ 0.0006046
$ 0.0006046

$ 0.00075397
$ 0.00075397

$ 0.50078
$ 0.50078

$ 0.00052322
$ 0.00052322

+5.76%

-10.47%

-33.23%

-33.23%

Riwayat Harga BloodLoop ($BLS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BloodLoop ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BloodLoop ke USD adalah $ -0.0001880032.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BloodLoop ke USD adalah $ -0.0002985959.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BloodLoop ke USD adalah $ -0.006467048308639059.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-10.47%
30 Days$ -0.0001880032-28.34%
60 Hari$ -0.0002985959-45.02%
90 Hari$ -0.006467048308639059-90.69%

Prediksi Harga untuk BloodLoop

Prediksi Harga BloodLoop ($BLS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target $BLS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BloodLoop ($BLS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga BloodLoop berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga BloodLoop yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga $BLS untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga BloodLoop.

Apa yang dimaksud dengan BloodLoop ($BLS)

What Is BloodLoop?

BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience.

Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches.

With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop.

Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience.

Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding.

What Is $BLS?

$BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for:

  • In-game crafting and trading of assets
  • Character upgrades, Tournaments and Ticketing
  • Gas Token for the BloodLoop Subnet

The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe.

Who’s Behind BloodLoop?

The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully.

With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research.

Sumber Daya BloodLoop ($BLS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BloodLoop

Berapa nilai 1 BloodLoop pada tahun 2030?
Jika BloodLoop tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga BloodLoop tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:15:25 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$20.93

$0.00010739

$0.010443

$0.000015250

$0.23582

$0.01469

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.