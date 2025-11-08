Harga BloodLoop Hari Ini

Harga live BloodLoop ($BLS) hari ini adalah $ 0.00066319, dengan perubahan 10.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BLS ke USD saat ini adalah $ 0.00066319 per $BLS.

BloodLoop saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,089, dengan suplai yang beredar 48.59M $BLS. Selama 24 jam terakhir, $BLS diperdagangkan antara $ 0.0006046 (low) dan $ 0.00075397 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.50078, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00052322.

Dalam kinerja jangka pendek, $BLS bergerak +5.76% dalam satu jam terakhir dan -33.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BloodLoop ($BLS)

Kapitalisasi Pasar $ 31.09K$ 31.09K $ 31.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 223.94K$ 223.94K $ 223.94K Suplai Peredaran 48.59M 48.59M 48.59M Total Suplai 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

