Harga Blue Whale Hari Ini

Harga live Blue Whale (WHALE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHALE ke USD saat ini adalah -- per WHALE.

Blue Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,947, dengan suplai yang beredar 24.00B WHALE. Selama 24 jam terakhir, WHALE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WHALE bergerak +1.99% dalam satu jam terakhir dan -25.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blue Whale (WHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 31.95K$ 31.95K $ 31.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.95K$ 31.95K $ 31.95K Suplai Peredaran 24.00B 24.00B 24.00B Total Suplai 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0

