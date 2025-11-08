Harga BOOKUSD Hari Ini

Harga live BOOKUSD (BUD) hari ini adalah $ 0.978057, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUD ke USD saat ini adalah $ 0.978057 per BUD.

BOOKUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,796, dengan suplai yang beredar 69.32K BUD. Selama 24 jam terakhir, BUD diperdagangkan antara $ 0.977663 (low) dan $ 0.998017 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.9, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.859142.

Dalam kinerja jangka pendek, BUD bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOOKUSD (BUD)

Kapitalisasi Pasar $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K Suplai Peredaran 69.32K 69.32K 69.32K Total Suplai 69,317.19098302067 69,317.19098302067 69,317.19098302067

