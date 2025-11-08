Harga Boopa Hari Ini

Harga live Boopa (BOOPA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOOPA ke USD saat ini adalah -- per BOOPA.

Boopa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,322, dengan suplai yang beredar 1.00B BOOPA. Selama 24 jam terakhir, BOOPA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01075817, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOOPA bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan -23.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Boopa (BOOPA)

Kapitalisasi Pasar $ 41.32K$ 41.32K $ 41.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.32K$ 41.32K $ 41.32K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Boopa saat ini adalah $ 41.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOOPA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.32K.