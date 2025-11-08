Harga Booty Hari Ini

Harga live Booty ($BOOTY) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BOOTY ke USD saat ini adalah -- per $BOOTY.

Booty saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,990.34, dengan suplai yang beredar 69.00B $BOOTY. Selama 24 jam terakhir, $BOOTY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $BOOTY bergerak +1.49% dalam satu jam terakhir dan -1.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Booty ($BOOTY)

Kapitalisasi Pasar $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Suplai Peredaran 69.00B 69.00B 69.00B Total Suplai 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Booty saat ini adalah $ 17.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BOOTY adalah 69.00B, dan total suplainya sebesar 69000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.99K.