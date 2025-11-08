Harga BOPPY Hari Ini

Harga live BOPPY (BOPPY) hari ini adalah $ 0.00001024, dengan perubahan 5.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOPPY ke USD saat ini adalah $ 0.00001024 per BOPPY.

BOPPY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,189.61, dengan suplai yang beredar 995.55M BOPPY. Selama 24 jam terakhir, BOPPY diperdagangkan antara $ 0.00000949 (low) dan $ 0.0000103 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00243358, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000949.

Dalam kinerja jangka pendek, BOPPY bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -17.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOPPY (BOPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Suplai Peredaran 995.55M 995.55M 995.55M Total Suplai 995,550,542.761986 995,550,542.761986 995,550,542.761986

Kapitalisasi Pasar BOPPY saat ini adalah $ 10.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOPPY adalah 995.55M, dan total suplainya sebesar 995550542.761986. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.19K.