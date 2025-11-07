Informasi Harga Boppy The Bat (BOPPY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.74% Perubahan Harga (1 Hari) -4.36% Perubahan Harga (7H) -29.70% Perubahan Harga (7H) -29.70%

Harga aktual Boppy The Bat (BOPPY) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BOPPY diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOPPY adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOPPY telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, -4.36% selama 24 jam, dan -29.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boppy The Bat (BOPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 182.95K$ 182.95K $ 182.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 182.95K$ 182.95K $ 182.95K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Boppy The Bat saat ini adalah $ 182.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOPPY adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 182.95K.