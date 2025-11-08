Harga bozo the bull Hari Ini

Harga live bozo the bull (BOZO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOZO ke USD saat ini adalah -- per BOZO.

bozo the bull saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,931.14, dengan suplai yang beredar 999.71M BOZO. Selama 24 jam terakhir, BOZO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00106071, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOZO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bozo the bull (BOZO)

Kapitalisasi Pasar $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,710,926.317528 999,710,926.317528 999,710,926.317528

Kapitalisasi Pasar bozo the bull saat ini adalah $ 9.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOZO adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999710926.317528. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.93K.