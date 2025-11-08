Harga Brainrot Research Hari Ini

Harga live Brainrot Research (BRNRT) hari ini adalah --, dengan perubahan 21.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRNRT ke USD saat ini adalah -- per BRNRT.

Brainrot Research saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,364.26, dengan suplai yang beredar 999.74M BRNRT. Selama 24 jam terakhir, BRNRT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRNRT bergerak -25.52% dalam satu jam terakhir dan -23.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brainrot Research (BRNRT)

Kapitalisasi Pasar $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Suplai Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Total Suplai 999,743,703.2339615 999,743,703.2339615 999,743,703.2339615

Kapitalisasi Pasar Brainrot Research saat ini adalah $ 16.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRNRT adalah 999.74M, dan total suplainya sebesar 999743703.2339615. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.36K.