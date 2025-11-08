Harga Brat Hari Ini

Harga live Brat (BRAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRAT ke USD saat ini adalah -- per BRAT.

Brat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,000, dengan suplai yang beredar 1.00B BRAT. Selama 24 jam terakhir, BRAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01625004, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRAT bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan -2.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brat (BRAT)

Kapitalisasi Pasar $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Brat saat ini adalah $ 33.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRAT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.00K.