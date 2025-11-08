Harga Brewski Hari Ini

Harga live Brewski (BREWSKI) hari ini adalah $ 0.0000141, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BREWSKI ke USD saat ini adalah $ 0.0000141 per BREWSKI.

Brewski saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,081.65, dengan suplai yang beredar 998.83M BREWSKI. Selama 24 jam terakhir, BREWSKI diperdagangkan antara $ 0.00001408 (low) dan $ 0.00001446 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00277218, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001367.

Dalam kinerja jangka pendek, BREWSKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brewski (BREWSKI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K Suplai Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Total Suplai 998,830,120.167938 998,830,120.167938 998,830,120.167938

Kapitalisasi Pasar Brewski saat ini adalah $ 14.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BREWSKI adalah 998.83M, dan total suplainya sebesar 998830120.167938. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.08K.