Harga Bro Hari Ini

Harga live Bro (BRO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRO ke USD saat ini adalah -- per BRO.

Bro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,555.54, dengan suplai yang beredar 1.00B BRO. Selama 24 jam terakhir, BRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02086315, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bro (BRO)

Kapitalisasi Pasar $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bro saat ini adalah $ 5.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.56K.