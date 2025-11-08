Harga BUDDY Hari Ini

Harga live BUDDY (BUDDY) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUDDY ke USD saat ini adalah -- per BUDDY.

BUDDY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,116, dengan suplai yang beredar 999.31M BUDDY. Selama 24 jam terakhir, BUDDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00544873, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUDDY bergerak +1.29% dalam satu jam terakhir dan -20.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BUDDY (BUDDY)

Kapitalisasi Pasar $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K Suplai Peredaran 999.31M 999.31M 999.31M Total Suplai 999,307,803.494604 999,307,803.494604 999,307,803.494604

Kapitalisasi Pasar BUDDY saat ini adalah $ 24.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUDDY adalah 999.31M, dan total suplainya sebesar 999307803.494604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.12K.