Harga Bueno Hari Ini

Harga live Bueno (BUENO) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUENO ke USD saat ini adalah -- per BUENO.

Bueno saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,537.72, dengan suplai yang beredar 870.85M BUENO. Selama 24 jam terakhir, BUENO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01093737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUENO bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -12.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bueno (BUENO)

Kapitalisasi Pasar $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K Suplai Peredaran 870.85M 870.85M 870.85M Total Suplai 870,845,206.515547 870,845,206.515547 870,845,206.515547

Kapitalisasi Pasar Bueno saat ini adalah $ 19.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUENO adalah 870.85M, dan total suplainya sebesar 870845206.515547. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.54K.