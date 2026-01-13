Harga BULL Hari Ini

Harga live BULL (BULL) hari ini adalah $ 0.00003384, dengan perubahan 61.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BULL ke USD saat ini adalah $ 0.00003384 per BULL.

BULL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,815, dengan suplai yang beredar 999.32M BULL. Selama 24 jam terakhir, BULL diperdagangkan antara $ 0.00002079 (low) dan $ 0.00006422 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001697.

Dalam kinerja jangka pendek, BULL bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +71.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BULL (BULL)

Kapitalisasi Pasar $ 33.82K$ 33.82K $ 33.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.82K$ 33.82K $ 33.82K Suplai Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Total Suplai 999,319,466.751028 999,319,466.751028 999,319,466.751028

