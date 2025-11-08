Harga BULLCAT Hari Ini

Harga live BULLCAT (BULLCAT) hari ini adalah $ 0.00001065, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BULLCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00001065 per BULLCAT.

BULLCAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,632.06, dengan suplai yang beredar 998.29M BULLCAT. Selama 24 jam terakhir, BULLCAT diperdagangkan antara $ 0.00001047 (low) dan $ 0.00001067 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00035122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000472.

Dalam kinerja jangka pendek, BULLCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BULLCAT (BULLCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Suplai Peredaran 998.29M 998.29M 998.29M Total Suplai 998,285,572.393599 998,285,572.393599 998,285,572.393599

Kapitalisasi Pasar BULLCAT saat ini adalah $ 10.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BULLCAT adalah 998.29M, dan total suplainya sebesar 998285572.393599. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.63K.