Harga Bulls vs Bears Hari Ini

Harga live Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) hari ini adalah $ 0.00001181, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BULLSVSBEARS ke USD saat ini adalah $ 0.00001181 per BULLSVSBEARS.

Bulls vs Bears saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,814.83, dengan suplai yang beredar 1.00B BULLSVSBEARS. Selama 24 jam terakhir, BULLSVSBEARS diperdagangkan antara $ 0.00001172 (low) dan $ 0.00001186 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013281, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000658.

Dalam kinerja jangka pendek, BULLSVSBEARS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS)

Kapitalisasi Pasar $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bulls vs Bears saat ini adalah $ 11.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BULLSVSBEARS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.81K.