Harga BULLSHARK Hari Ini

Harga live BULLSHARK (BSHARK) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSHARK ke USD saat ini adalah -- per BSHARK.

BULLSHARK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,946, dengan suplai yang beredar 1.00B BSHARK. Selama 24 jam terakhir, BSHARK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00814924, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BSHARK bergerak +2.76% dalam satu jam terakhir dan -39.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BULLSHARK (BSHARK)

Kapitalisasi Pasar $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BULLSHARK saat ini adalah $ 25.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BSHARK adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.95K.