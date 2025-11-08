Harga Burger Money Hari Ini

Harga live Burger Money (BURGERS) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BURGERS ke USD saat ini adalah -- per BURGERS.

Burger Money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,404, dengan suplai yang beredar 91.63B BURGERS. Selama 24 jam terakhir, BURGERS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BURGERS bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -10.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Burger Money (BURGERS)

Kapitalisasi Pasar $ 46.40K$ 46.40K $ 46.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.40K$ 46.40K $ 46.40K Suplai Peredaran 91.63B 91.63B 91.63B Total Suplai 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Kapitalisasi Pasar Burger Money saat ini adalah $ 46.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BURGERS adalah 91.63B, dan total suplainya sebesar 91633357230.0502. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.40K.