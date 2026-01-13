Berapa harga live ButlerLiquid?

ButlerLiquid diperdagangkan pada Rp6.740071100, menunjukkan pergerakan harga sebesar -14.64% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini BL?

Volatilitas harga BL dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk ButlerLiquid?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp6.416167100 (rendah) dan Rp7.915066600 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan BL?

Dalam 24 jam terakhir, BL mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp36.629324900, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp6.158730900. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk ButlerLiquid?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan BL dengan token Artificial Intelligence (AI),Meme,Base Ecosystem,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Meme,Base Ecosystem,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, BL menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.