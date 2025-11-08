Harga Buttercat Hari Ini

Harga live Buttercat (BUTT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUTT ke USD saat ini adalah -- per BUTT.

Buttercat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,420.18, dengan suplai yang beredar 1000.00M BUTT. Selama 24 jam terakhir, BUTT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00966505, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUTT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Buttercat (BUTT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,995,159.0 999,995,159.0 999,995,159.0

Kapitalisasi Pasar Buttercat saat ini adalah $ 15.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUTT adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999995159.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.42K.