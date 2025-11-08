Harga Bux The Rabbit Hari Ini

Harga live Bux The Rabbit (BUX) hari ini adalah $ 0.00004701, dengan perubahan 5.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUX ke USD saat ini adalah $ 0.00004701 per BUX.

Bux The Rabbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,010, dengan suplai yang beredar 1.00B BUX. Selama 24 jam terakhir, BUX diperdagangkan antara $ 0.00004619 (low) dan $ 0.00005023 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00073564, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001685.

Dalam kinerja jangka pendek, BUX bergerak +0.45% dalam satu jam terakhir dan -28.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bux The Rabbit (BUX)

Kapitalisasi Pasar $ 47.01K$ 47.01K $ 47.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.01K$ 47.01K $ 47.01K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bux The Rabbit saat ini adalah $ 47.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUX adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.01K.