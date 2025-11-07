BursaDEX+
Harga live Captain Kuma hari ini adalah 0.00608167 USD. Lacak informasi harga aktual KUMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KUMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KUMA

Info Harga KUMA

Penjelasan KUMA

Situs Web Resmi KUMA

Tokenomi KUMA

Prakiraan Harga KUMA

Harga Captain Kuma (KUMA)

Harga Live 1 KUMA ke USD:

$0.00608167
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live Captain Kuma (KUMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:01:39 (UTC+8)

Informasi Harga Captain Kuma (KUMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00587318
Low 24 Jam
$ 0.00624982
High 24 Jam

$ 0.00587318
$ 0.00624982
$ 0.01017393
$ 0.0054502
+0.67%

-0.66%

-9.95%

-9.95%

Harga aktual Captain Kuma (KUMA) adalah $0.00608167. Selama 24 jam terakhir, KUMA diperdagangkan antara low $ 0.00587318 dan high $ 0.00624982, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKUMA adalah $ 0.01017393, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0054502.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KUMA telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, -0.66% selama 24 jam, dan -9.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Captain Kuma (KUMA)

$ 5.47M
--
$ 5.47M
899.99M
899,994,369.2753474
Kapitalisasi Pasar Captain Kuma saat ini adalah $ 5.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KUMA adalah 899.99M, dan total suplainya sebesar 899994369.2753474. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.47M.

Riwayat Harga Captain Kuma (KUMA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Captain Kuma ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Captain Kuma ke USD adalah $ -0.0019019796.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Captain Kuma ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Captain Kuma ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.66%
30 Days$ -0.0019019796-31.27%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Captain Kuma (KUMA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Captain Kuma (USD)

Berapa nilai Captain Kuma (KUMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Captain Kuma (KUMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Captain Kuma.

Cek prediksi harga Captain Kuma sekarang!

KUMA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Captain Kuma (KUMA)

Memahami tokenomi Captain Kuma (KUMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KUMA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Captain Kuma (KUMA)

Berapa nilai Captain Kuma (KUMA) hari ini?
Harga live KUMA dalam USD adalah 0.00608167 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KUMA ke USD saat ini?
Harga KUMA ke USD saat ini adalah $ 0.00608167. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Captain Kuma?
Kapitalisasi pasar KUMA adalah $ 5.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KUMA?
Suplai beredar KUMA adalah 899.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KUMA?
KUMA mencapai harga ATH sebesar 0.01017393 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KUMA?
KUMA mencapai harga ATL 0.0054502 USD.
Berapa volume perdagangan KUMA?
Volume perdagangan 24 jam live KUMA adalah -- USD.
Akankah harga KUMA naik lebih tinggi tahun ini?
KUMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KUMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:01:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Captain Kuma (KUMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

