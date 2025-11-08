Harga Cardence Hari Ini

Harga live Cardence ($CRDN) hari ini adalah $ 0.00216829, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $CRDN ke USD saat ini adalah $ 0.00216829 per $CRDN.

Cardence saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,775, dengan suplai yang beredar 29.41M $CRDN. Selama 24 jam terakhir, $CRDN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.396125, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $CRDN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cardence ($CRDN)

Kapitalisasi Pasar $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.42K$ 108.42K $ 108.42K Suplai Peredaran 29.41M 29.41M 29.41M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

