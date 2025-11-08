Harga Cat Wif Hat Hari Ini

Harga live Cat Wif Hat (CWH) hari ini adalah $ 0.00004886, dengan perubahan 4.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CWH ke USD saat ini adalah $ 0.00004886 per CWH.

Cat Wif Hat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,824, dengan suplai yang beredar 999.23M CWH. Selama 24 jam terakhir, CWH diperdagangkan antara $ 0.00004886 (low) dan $ 0.00005126 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00815904, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004785.

Dalam kinerja jangka pendek, CWH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cat Wif Hat (CWH)

Kapitalisasi Pasar $ 48.82K$ 48.82K $ 48.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.82K$ 48.82K $ 48.82K Suplai Peredaran 999.23M 999.23M 999.23M Total Suplai 999,227,780.163687 999,227,780.163687 999,227,780.163687

