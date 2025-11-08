Harga Catex Hari Ini

Harga live Catex (CATX) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATX ke USD saat ini adalah -- per CATX.

Catex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,874, dengan suplai yang beredar 26.65M CATX. Selama 24 jam terakhir, CATX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03473115, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATX bergerak +1.24% dalam satu jam terakhir dan -6.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Catex (CATX)

Kapitalisasi Pasar $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.84K$ 139.84K $ 139.84K Suplai Peredaran 26.65M 26.65M 26.65M Total Suplai 178,528,403.3080365 178,528,403.3080365 178,528,403.3080365

Kapitalisasi Pasar Catex saat ini adalah $ 20.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATX adalah 26.65M, dan total suplainya sebesar 178528403.3080365. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.84K.