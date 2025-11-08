Harga CatFrogDogShark Hari Ini

Harga live CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATFROGDOGSHARK ke USD saat ini adalah -- per CATFROGDOGSHARK.

CatFrogDogShark saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,390, dengan suplai yang beredar 961.95M CATFROGDOGSHARK. Selama 24 jam terakhir, CATFROGDOGSHARK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00239922, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATFROGDOGSHARK bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -20.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK)

Kapitalisasi Pasar $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Suplai Peredaran 961.95M 961.95M 961.95M Total Suplai 961,947,171.372313 961,947,171.372313 961,947,171.372313

