Harga CATO Hari Ini

Harga live CATO (CATO) hari ini adalah $ 0.00033974, dengan perubahan 1.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATO ke USD saat ini adalah $ 0.00033974 per CATO.

CATO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,436, dengan suplai yang beredar 172.00M CATO. Selama 24 jam terakhir, CATO diperdagangkan antara $ 0.00033954 (low) dan $ 0.00034518 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.15899, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011972.

Dalam kinerja jangka pendek, CATO bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan -10.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CATO (CATO)

Kapitalisasi Pasar $ 58.44K$ 58.44K $ 58.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.92K$ 101.92K $ 101.92K Suplai Peredaran 172.00M 172.00M 172.00M Total Suplai 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CATO saat ini adalah $ 58.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATO adalah 172.00M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.92K.