BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Cedar hari ini adalah 0.00357462 USD. Lacak informasi harga aktual CDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CDR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Cedar hari ini adalah 0.00357462 USD. Lacak informasi harga aktual CDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CDR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CDR

Info Harga CDR

Penjelasan CDR

Situs Web Resmi CDR

Tokenomi CDR

Prakiraan Harga CDR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cedar

Harga Cedar (CDR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CDR ke USD:

$0.00357462
$0.00357462$0.00357462
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Cedar (CDR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:11:42 (UTC+8)

Informasi Harga Cedar (CDR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00337864
$ 0.00337864$ 0.00337864
Low 24 Jam
$ 0.00365962
$ 0.00365962$ 0.00365962
High 24 Jam

$ 0.00337864
$ 0.00337864$ 0.00337864

$ 0.00365962
$ 0.00365962$ 0.00365962

$ 0.01982456
$ 0.01982456$ 0.01982456

$ 0.0031946
$ 0.0031946$ 0.0031946

+3.24%

-1.53%

-16.07%

-16.07%

Harga aktual Cedar (CDR) adalah $0.00357462. Selama 24 jam terakhir, CDR diperdagangkan antara low $ 0.00337864 dan high $ 0.00365962, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCDR adalah $ 0.01982456, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0031946.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CDR telah berubah sebesar +3.24% selama 1 jam terakhir, -1.53% selama 24 jam, dan -16.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cedar (CDR)

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

--
----

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

829.39M
829.39M 829.39M

829,394,355.7043571
829,394,355.7043571 829,394,355.7043571

Kapitalisasi Pasar Cedar saat ini adalah $ 2.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CDR adalah 829.39M, dan total suplainya sebesar 829394355.7043571. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.98M.

Riwayat Harga Cedar (CDR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cedar ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cedar ke USD adalah $ -0.0011021243.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cedar ke USD adalah $ -0.0019766654.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cedar ke USD adalah $ -0.009620886921802613.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.53%
30 Days$ -0.0011021243-30.83%
60 Hari$ -0.0019766654-55.29%
90 Hari$ -0.009620886921802613-72.91%

Apa yang dimaksud dengan Cedar (CDR)

Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cedar (CDR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Cedar (USD)

Berapa nilai Cedar (CDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cedar (CDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cedar.

Cek prediksi harga Cedar sekarang!

CDR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Cedar (CDR)

Memahami tokenomi Cedar (CDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CDR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Cedar (CDR)

Berapa nilai Cedar (CDR) hari ini?
Harga live CDR dalam USD adalah 0.00357462 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CDR ke USD saat ini?
Harga CDR ke USD saat ini adalah $ 0.00357462. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cedar?
Kapitalisasi pasar CDR adalah $ 2.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CDR?
Suplai beredar CDR adalah 829.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CDR?
CDR mencapai harga ATH sebesar 0.01982456 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CDR?
CDR mencapai harga ATL 0.0031946 USD.
Berapa volume perdagangan CDR?
Volume perdagangan 24 jam live CDR adalah -- USD.
Akankah harga CDR naik lebih tinggi tahun ini?
CDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:11:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cedar (CDR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,369.07
$101,369.07$101,369.07

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.50
$3,329.50$3,329.50

+0.89%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1191
$1.1191$1.1191

+30.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.34
$156.34$156.34

+0.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,369.07
$101,369.07$101,369.07

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.50
$3,329.50$3,329.50

+0.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.34
$156.34$156.34

+0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2136
$2.2136$2.2136

-0.93%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$964.45
$964.45$964.45

+3.30%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.800
$4.800$4.800

+380.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007672
$0.007672$0.007672

+259.51%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002774
$0.00002774$0.00002774

+157.56%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.6619
$13.6619$13.6619

+123.59%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0939
$0.0939$0.0939

+87.80%