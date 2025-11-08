Harga live Cerebrum hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CBM adalah 17,440.17 USD. Lacak informasi harga aktual CBM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Cerebrum hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CBM adalah 17,440.17 USD. Lacak informasi harga aktual CBM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Cerebrum (CBM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBM ke USD saat ini adalah -- per CBM.
Cerebrum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,440.17, dengan suplai yang beredar 999.93M CBM. Selama 24 jam terakhir, CBM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.020536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, CBM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Cerebrum (CBM)
$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K
--
----
$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K
999.93M
999.93M 999.93M
999,931,766.690219
999,931,766.690219 999,931,766.690219
Kapitalisasi Pasar Cerebrum saat ini adalah $ 17.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBM adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999931766.690219. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.44K.
Riwayat Harga Cerebrum USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.020536
$ 0.020536$ 0.020536
$ 0
$ 0$ 0
--
--
-10.82%
-10.82%
Riwayat Harga Cerebrum (CBM) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Cerebrum ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cerebrum ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cerebrum ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cerebrum ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
--
30 Days
$ 0
-24.63%
60 Hari
$ 0
-21.66%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk Cerebrum
Prediksi Harga Cerebrum (CBM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CBM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Cerebrum (CBM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Cerebrum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Cerebrum yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga CBM untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Cerebrum.
Apa yang dimaksud dengan Cerebrum (CBM)
Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components:
AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate
Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation.
Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access
Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach.
Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered
Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.
Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components:
AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate
Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation.
Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access
Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach.
Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered
Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cerebrum
Berapa nilai 1 Cerebrum pada tahun 2030?
Jika Cerebrum tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Cerebrum tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Cerebrum hari ini?
Harga Cerebrum hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Cerebrum masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Cerebrum tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi CBM, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Cerebrum di Indonesia?
Cerebrum senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Cerebrum saat ini di Indonesia?
Harga live CBM diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Cerebrum terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga CBM untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Cerebrum di Indonesia?
Harga CBM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
102,666.88
+1.85%
ETH
3,428.57
+3.97%
COAI
1.2157
+11.25%
SOL
162.32
+4.44%
USDC
1.0005
0.00%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk CBM di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan CBM/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Cerebrum bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Cerebrum akan naik tahun ini?
Harga Cerebrum mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Cerebrum (CBM) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:40:05 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Cerebrum (CBM)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.