Harga Cerebrum Hari Ini

Harga live Cerebrum (CBM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBM ke USD saat ini adalah -- per CBM.

Cerebrum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,440.17, dengan suplai yang beredar 999.93M CBM. Selama 24 jam terakhir, CBM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.020536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CBM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cerebrum (CBM)

Kapitalisasi Pasar $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,931,766.690219 999,931,766.690219 999,931,766.690219

Kapitalisasi Pasar Cerebrum saat ini adalah $ 17.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBM adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999931766.690219. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.44K.