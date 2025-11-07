BursaDEX+
Harga live Chain Games hari ini adalah 0.01427817 USD. Lacak informasi harga aktual CHAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHAIN

Info Harga CHAIN

Penjelasan CHAIN

Situs Web Resmi CHAIN

Tokenomi CHAIN

Prakiraan Harga CHAIN

Logo Chain Games

Harga Chain Games (CHAIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHAIN ke USD:

$0.01427817
+9.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Chain Games (CHAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:02:59 (UTC+8)

Informasi Harga Chain Games (CHAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01260487
Low 24 Jam
$ 0.01427806
High 24 Jam

$ 0.01260487
$ 0.01427806
$ 1.03
$ 0.0055509
+10.61%

+9.41%

-4.57%

-4.57%

Harga aktual Chain Games (CHAIN) adalah $0.01427817. Selama 24 jam terakhir, CHAIN diperdagangkan antara low $ 0.01260487 dan high $ 0.01427806, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHAIN adalah $ 1.03, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0055509.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHAIN telah berubah sebesar +10.61% selama 1 jam terakhir, +9.41% selama 24 jam, dan -4.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chain Games (CHAIN)

$ 5.42M
--
$ 7.05M
379.87M
493,499,998.3071
Kapitalisasi Pasar Chain Games saat ini adalah $ 5.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHAIN adalah 379.87M, dan total suplainya sebesar 493499998.3071. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.05M.

Riwayat Harga Chain Games (CHAIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Chain Games ke USD adalah $ +0.00122808.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chain Games ke USD adalah $ -0.0049565924.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chain Games ke USD adalah $ -0.0044958059.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chain Games ke USD adalah $ -0.009573594931967525.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00122808+9.41%
30 Days$ -0.0049565924-34.71%
60 Hari$ -0.0044958059-31.48%
90 Hari$ -0.009573594931967525-40.13%

Apa yang dimaksud dengan Chain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chain Games (CHAIN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Chain Games (USD)

Berapa nilai Chain Games (CHAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chain Games (CHAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chain Games.

Cek prediksi harga Chain Games sekarang!

CHAIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Chain Games (CHAIN)

Memahami tokenomi Chain Games (CHAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHAIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Chain Games (CHAIN)

Berapa nilai Chain Games (CHAIN) hari ini?
Harga live CHAIN dalam USD adalah 0.01427817 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHAIN ke USD saat ini?
Harga CHAIN ke USD saat ini adalah $ 0.01427817. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chain Games?
Kapitalisasi pasar CHAIN adalah $ 5.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHAIN?
Suplai beredar CHAIN adalah 379.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHAIN?
CHAIN mencapai harga ATH sebesar 1.03 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHAIN?
CHAIN mencapai harga ATL 0.0055509 USD.
Berapa volume perdagangan CHAIN?
Volume perdagangan 24 jam live CHAIN adalah -- USD.
Akankah harga CHAIN naik lebih tinggi tahun ini?
CHAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Chain Games (CHAIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

