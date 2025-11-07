Informasi Harga chaos and disorder (CHAOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.100274$ 0.100274 $ 0.100274 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) +0.07% Perubahan Harga (1 Hari) -5.98% Perubahan Harga (7H) -22.89% Perubahan Harga (7H) -22.89%

Harga aktual chaos and disorder (CHAOS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CHAOS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHAOS adalah $ 0.100274, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHAOS telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -5.98% selama 24 jam, dan -22.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar chaos and disorder (CHAOS)

Kapitalisasi Pasar $ 76.50K$ 76.50K $ 76.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.50K$ 76.50K $ 76.50K Suplai Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Total Suplai 999,775,736.523186 999,775,736.523186 999,775,736.523186

Kapitalisasi Pasar chaos and disorder saat ini adalah $ 76.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHAOS adalah 999.78M, dan total suplainya sebesar 999775736.523186. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.50K.