Harga live Charged Particles hari ini adalah 0.00098232 USD. Lacak informasi harga aktual IONX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Charged Particles (IONX)

Harga Live 1 IONX ke USD:

$0.00098237
$0.00098237$0.00098237
-3.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Charged Particles (IONX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:05:59 (UTC+8)

Informasi Harga Charged Particles (IONX) (USD)

Harga aktual Charged Particles (IONX) adalah $0.00098232. Selama 24 jam terakhir, IONX diperdagangkan antara low $ 0.00097572 dan high $ 0.00102567, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIONX adalah $ 2.75, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00082139.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IONX telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, -4.22% selama 24 jam, dan -9.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Charged Particles (IONX)

Kapitalisasi Pasar Charged Particles saat ini adalah $ 78.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IONX adalah 79.88M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.23K.

Riwayat Harga Charged Particles (IONX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Charged Particles ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Charged Particles ke USD adalah $ -0.0003124171.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Charged Particles ke USD adalah $ -0.0003984975.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Charged Particles ke USD adalah $ -0.0004506868129531073.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.22%
30 Days$ -0.0003124171-31.80%
60 Hari$ -0.0003984975-40.56%
90 Hari$ -0.0004506868129531073-31.45%

Apa yang dimaksud dengan Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Charged Particles (IONX)

Prediksi Harga Charged Particles (USD)

Berapa nilai Charged Particles (IONX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Charged Particles (IONX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Charged Particles.

Cek prediksi harga Charged Particles sekarang!

IONX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Charged Particles (IONX)

Memahami tokenomi Charged Particles (IONX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IONX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Charged Particles (IONX)

Berapa nilai Charged Particles (IONX) hari ini?
Harga live IONX dalam USD adalah 0.00098232 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IONX ke USD saat ini?
Harga IONX ke USD saat ini adalah $ 0.00098232. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Charged Particles?
Kapitalisasi pasar IONX adalah $ 78.47K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IONX?
Suplai beredar IONX adalah 79.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IONX?
IONX mencapai harga ATH sebesar 2.75 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IONX?
IONX mencapai harga ATL 0.00082139 USD.
Berapa volume perdagangan IONX?
Volume perdagangan 24 jam live IONX adalah -- USD.
Akankah harga IONX naik lebih tinggi tahun ini?
IONX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IONX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:05:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

