Harga Charlotte Fang Hari Ini

Harga live Charlotte Fang (REMILIA) hari ini adalah $ 16.71, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REMILIA ke USD saat ini adalah $ 16.71 per REMILIA.

Charlotte Fang saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,529.82, dengan suplai yang beredar 690.00 REMILIA. Selama 24 jam terakhir, REMILIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 663.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 16.24.

Dalam kinerja jangka pendek, REMILIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Charlotte Fang (REMILIA)

Kapitalisasi Pasar $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Suplai Peredaran 690.00 690.00 690.00 Total Suplai 690.0 690.0 690.0

Kapitalisasi Pasar Charlotte Fang saat ini adalah $ 11.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REMILIA adalah 690.00, dan total suplainya sebesar 690.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.53K.