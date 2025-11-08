Harga Chi Hari Ini

Harga live Chi (気) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 気 ke USD saat ini adalah -- per 気.

Chi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,266, dengan suplai yang beredar 999.69M 気. Selama 24 jam terakhir, 気 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00205066, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 気 bergerak +0.77% dalam satu jam terakhir dan -22.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chi (気)

Kapitalisasi Pasar $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Suplai Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Total Suplai 999,692,800.636863 999,692,800.636863 999,692,800.636863

