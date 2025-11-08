Harga Chill Family Hari Ini

Harga live Chill Family (CHILLFAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHILLFAM ke USD saat ini adalah -- per CHILLFAM.

Chill Family saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,089, dengan suplai yang beredar 998.10M CHILLFAM. Selama 24 jam terakhir, CHILLFAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01277079, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHILLFAM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chill Family (CHILLFAM)

Kapitalisasi Pasar $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Suplai Peredaran 998.10M 998.10M 998.10M Total Suplai 998,096,849.108026 998,096,849.108026 998,096,849.108026

Kapitalisasi Pasar Chill Family saat ini adalah $ 25.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHILLFAM adalah 998.10M, dan total suplainya sebesar 998096849.108026. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.09K.