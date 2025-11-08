Harga chillcapy Hari Ini

Harga live chillcapy (CHILLCAPY) hari ini adalah $ 0.0000149, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHILLCAPY ke USD saat ini adalah $ 0.0000149 per CHILLCAPY.

chillcapy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,158.97, dengan suplai yang beredar 949.98M CHILLCAPY. Selama 24 jam terakhir, CHILLCAPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00055571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000116.

Dalam kinerja jangka pendek, CHILLCAPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar chillcapy (CHILLCAPY)

Kapitalisasi Pasar $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Suplai Peredaran 949.98M 949.98M 949.98M Total Suplai 949,975,442.35 949,975,442.35 949,975,442.35

