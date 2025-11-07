BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Chinese Doge Wow hari ini adalah 0.00057959 USD. Lacak informasi harga aktual CHIDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHIDO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Chinese Doge Wow hari ini adalah 0.00057959 USD. Lacak informasi harga aktual CHIDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHIDO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHIDO

Info Harga CHIDO

Penjelasan CHIDO

Situs Web Resmi CHIDO

Tokenomi CHIDO

Prakiraan Harga CHIDO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Chinese Doge Wow

Harga Chinese Doge Wow (CHIDO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHIDO ke USD:

$0.00057797
$0.00057797$0.00057797
-5.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Chinese Doge Wow (CHIDO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:21:51 (UTC+8)

Informasi Harga Chinese Doge Wow (CHIDO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00057806
$ 0.00057806$ 0.00057806
Low 24 Jam
$ 0.00061586
$ 0.00061586$ 0.00061586
High 24 Jam

$ 0.00057806
$ 0.00057806$ 0.00057806

$ 0.00061586
$ 0.00061586$ 0.00061586

$ 0.0187939
$ 0.0187939$ 0.0187939

$ 0.00032742
$ 0.00032742$ 0.00032742

-0.81%

-4.64%

-20.16%

-20.16%

Harga aktual Chinese Doge Wow (CHIDO) adalah $0.00057959. Selama 24 jam terakhir, CHIDO diperdagangkan antara low $ 0.00057806 dan high $ 0.00061586, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHIDO adalah $ 0.0187939, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00032742.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHIDO telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, -4.64% selama 24 jam, dan -20.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chinese Doge Wow (CHIDO)

$ 551.46K
$ 551.46K$ 551.46K

--
----

$ 551.46K
$ 551.46K$ 551.46K

951.48M
951.48M 951.48M

951,479,146.5717978
951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

Kapitalisasi Pasar Chinese Doge Wow saat ini adalah $ 551.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHIDO adalah 951.48M, dan total suplainya sebesar 951479146.5717978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 551.46K.

Riwayat Harga Chinese Doge Wow (CHIDO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Chinese Doge Wow ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chinese Doge Wow ke USD adalah $ -0.0000815327.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chinese Doge Wow ke USD adalah $ -0.0002509912.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chinese Doge Wow ke USD adalah $ -0.0013555058166623833.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.64%
30 Days$ -0.0000815327-14.06%
60 Hari$ -0.0002509912-43.30%
90 Hari$ -0.0013555058166623833-70.04%

Apa yang dimaksud dengan Chinese Doge Wow (CHIDO)

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chinese Doge Wow (CHIDO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Chinese Doge Wow (USD)

Berapa nilai Chinese Doge Wow (CHIDO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chinese Doge Wow (CHIDO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chinese Doge Wow.

Cek prediksi harga Chinese Doge Wow sekarang!

CHIDO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Chinese Doge Wow (CHIDO)

Memahami tokenomi Chinese Doge Wow (CHIDO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHIDO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Chinese Doge Wow (CHIDO)

Berapa nilai Chinese Doge Wow (CHIDO) hari ini?
Harga live CHIDO dalam USD adalah 0.00057959 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHIDO ke USD saat ini?
Harga CHIDO ke USD saat ini adalah $ 0.00057959. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chinese Doge Wow?
Kapitalisasi pasar CHIDO adalah $ 551.46K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHIDO?
Suplai beredar CHIDO adalah 951.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHIDO?
CHIDO mencapai harga ATH sebesar 0.0187939 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHIDO?
CHIDO mencapai harga ATL 0.00032742 USD.
Berapa volume perdagangan CHIDO?
Volume perdagangan 24 jam live CHIDO adalah -- USD.
Akankah harga CHIDO naik lebih tinggi tahun ini?
CHIDO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHIDO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:21:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chinese Doge Wow (CHIDO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,839.70
$100,839.70$100,839.70

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.56
$3,284.56$3,284.56

-0.46%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2091
$1.2091$1.2091

+40.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,839.70
$100,839.70$100,839.70

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.56
$3,284.56$3,284.56

-0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1930
$2.1930$2.1930

-1.85%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$953.02
$953.02$953.02

+2.07%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017407
$0.00017407$0.00017407

+3,381.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.513
$4.513$4.513

+351.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007618
$0.007618$0.007618

+256.98%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003273
$0.00003273$0.00003273

+203.89%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.5711
$15.5711$15.5711

+154.84%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1041
$0.1041$0.1041

+108.20%