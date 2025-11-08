Harga Chips Hari Ini

Harga live Chips (CHIPS) hari ini adalah $ 0.00004614, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHIPS ke USD saat ini adalah $ 0.00004614 per CHIPS.

Chips saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,070, dengan suplai yang beredar 933.53M CHIPS. Selama 24 jam terakhir, CHIPS diperdagangkan antara $ 0.00004362 (low) dan $ 0.00004717 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00047995, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004362.

Dalam kinerja jangka pendek, CHIPS bergerak +1.88% dalam satu jam terakhir dan -25.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chips (CHIPS)

Kapitalisasi Pasar $ 43.07K$ 43.07K $ 43.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.07K$ 43.07K $ 43.07K Suplai Peredaran 933.53M 933.53M 933.53M Total Suplai 933,530,391.09351 933,530,391.09351 933,530,391.09351

